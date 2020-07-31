Полиция продолжает искать полтавского угонщика, но “не в такой масштабной фазе”

31.07.2020, 17:50, Новости дня

В Полтавской области девятый день продолжаются поиски Романа Скрипника, подозреваемого в угоне авто и захвате заложника. Как сообщили “РБК-Украина” в облуправлении Нацполиции, теперь поиски ведутся “не в такой масштабной фазе”.

“Поиски продолжаются. Возможно, не в такой масштабной фазе. Сейчас больше сделан акцент на оперативную работу и работу с оперативной информацией”, – сообщил изданию пресс-офицер управления Роман Гришин.

По его словам, правоохранители отрабатывают несколько версий того, где может скрываться Скрипник и что с ним могло случиться. Гришин добавил, что версия о самоубийстве Скрипника также не исключается.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник, Роман Скрипник, взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

Поиски подозреваемого полиция и Нацгвардия вели в Миргородском районе Полтавской области.

30 июля замглавы МВД Украины Антон Геращенко предположил, что Скрипник может быть мертв.