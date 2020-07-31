Украина запросила экстрадицию задержанных в Беларуси бойцов ЧВК “Вагнер” – Офис генпрокурора

31.07.2020, 17:50, Новости дня

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском наемников российской частной военной компании “Вагнер”. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба ведомства.

“Офис генпрокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства. 28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации. Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе”, – сказано в заявлении.

В настоящий момент Офис генпрокурора готовит документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции.

“Вопрос о выдаче [подозреваемых] будет решаться компетентными органами Беларуси”, – добавили в ведомстве.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

30 июля Беларусь обратилась к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные наемники “Вагнера” к преступлениям на Донбассе.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.