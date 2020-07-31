 

Минск направил Москве ноту

31.07.2020, 17:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Белоруссии просит российскую сторону внести ясность в ситуацию, сложившуюся на границе двух государств, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

«МИД направлена соответствующая нота российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы», – сказал дипломат, слова которого приводит портал tut.by.

В пятницу на трассе Е-30/М-1 на российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Очевидцы говорят о восстановлении полноценного пограничного режима.

30 июля пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим. Такая мера была принята после того, как в республике задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Москва потребовала «незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к российским гражданам», а также «прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций». В ведомстве подчеркивали, что события, связанные с задержанием россиян, трактуются белорусской стороной «одиозно».

В Кремле, комментируя то, что задержанные под Минском россияне были похоже одеты и не употребляли алкоголь, отметили, что на территории РФ есть много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, однако это не делает их нарушителями закона.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / США назвали срок полного вывода войск из Афганистана

23.07 / Госдеп отреагировал на нападение на журналистов Первого канала в США

20.07 / В Киеве открыли мемориал погибшему журналисту Шеремету

23.07 / Вакцину от коронавируса на третьем этапе опробуют на 1,6 тыс. добровольцев

17.07 / “Вашингтон пренебрегает суверенитетом Европы”. Германия раскритиковала намерения США ввести новые санкции против “Северного потока – 2”

27.07 / Цена золота обновила исторический максимум

28.07 / “Подстрекают к нетерпимости и ненависти”. В офисе омбудсмена прокомментировали инициативу нардепов от “Слуги народа” о штрафах “за пропаганду гомосексуализма”

08.07 / Одного из задержанных в Крыму крымских татар “суд” отправил под домашний арест

17.07 / Французам придётся носить маски в общественных местах

24.06 / Генерал Ходжес – выводом войск из Германии США навредят сами себе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска