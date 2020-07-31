 

На турбазе в Алтайском крае загадочно умерла семья из четырех человек

31.07.2020, 17:43, Разное

На турбазе “Глобус” в Алтайском крае обнаружили трупы членов семьи из четырех человек. Их тела нашли в номере.

Среди погибших двое детей. Причина смерти людей остается неизвестной, но на телах отдыхавших не нашли признаков насильственной смерти. По гнилостным изменениям было определено, что семья погибла около пяти дней назад. Примечательно, что члены семьи заселились в номер 26 июля, после чего никто их не видел, однако другие жильцы сообщили, что почуяли неприятный запах уже на следующий день.





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