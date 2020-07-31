Инфекция наносит ответный удар

31.07.2020, 17:42, Разное

Началась ли в РФ вторая волна пандемии коронавируса? Вот цифры из исследования «Новой».

29 июля Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке, на котором призвал подготовиться к второй волне коронавируса и «сделать все, чтобы избежать масштабных ограничений». За два с половиной месяца общее число выявленных больных упало в два раза, однако в последнюю неделю даже официальные данные показывают прирост заболевших в Москве и десятке других регионов. «Новая» разбиралась, ждать ли в РФ новой волны распространения вируса и как увидеть вспышку заболевания, если официальная статистика ее не показывает.

Владимир Путин на удаленке проводит совещание с правительством по поводу пандемии коронавируса. Фото: пресс-служба Кремля

Москва на гребне

В начале пандемии главным способом борьбы с COVID-19 была самоизоляция: власти вводили ограничения, многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, а те люди, которые все же выходили на улицу, старались носить маски и соблюдать дистанцию.

В середине мая, когда число заболевших достигло пика, Путин объявил о смягчении ограничений. Постепенно открылись кафе и летние курорты, а в общественных местах стало все меньше людей в масках и перчатках, несмотря на официальный «масочно-перчаточный режим».

По данным «Яндекса», в июле индекс самоизоляции, который показывает уровень активности жителей, рухнул практически во всех российских городах, а Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по уровню активности среди мировых мегаполисов. Тем не менее до последнего времени официальное число выявленных больных шло на спад.

После двухмесячного снижения рост заболевших вновь начался в Москве.

За последние две недели число подтвержденных случаев коронавируса в городе выросло более чем на 30% — с 531 (16 июля) до 694 (27 июля).

Аналитики отмечают, что в столице действительно есть признаки ухудшения ситуации, однако с уверенностью говорить о второй волне пока нельзя. «В Москве в последние дни ежедневные приросты несколько выросли: рост начался чуть менее двух недель назад, и пока неясно, остановился ли. Надо ждать развития событий», — говорит кандидат биологических наук, доцент департамента социологии Высшей школы экономики Алексей Куприянов.

Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно говорил, что второй волны эпидемии в городе не будет:

«<…> мы уже пики прошли, и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается. Все-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений», — пояснил он.

С середины июля в столичных поликлиниках можно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Возможно, рост числа выявленных случаев связан с этим: по словам Собянина, запуск тестирования в поликлиниках увеличил выявляемость заболевших в пять раз.

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолога Павла Волчкова, рост числа заболевших связан с тем, что в Москву возвращаются люди из других регионов, где эпидемия еще не пошла на спад:

«Все, что вы видите [в официальной статистике], — это возвращения на работу. В Москве работает огромное количество иногородних работников, и сейчас они возвращаются. И если Москва уже как бы перегорела, то регионы все еще горят, там динамика чуть-чуть запоздавшая. <…> И это нельзя назвать второй волной».

Взрывной рост числа заболевших в Москве маловероятен, потому что часть жителей уже переболела коронавирусом и выработала иммунитет, — говорит эксперт. По разным оценкам, к середине июля COVID-19 переболели от 16 до 60% населения столицы.

Между первой и второй

И официальные данные, и косвенные индикаторы показывают, что рост заболеваемости есть и в других регионах страны, однако для большинства из них это все еще первая волна — вирус распространялся по РФ неравномерно.

Первым очагом стала Москва: на пике эпидемии на нее приходилось более половины выявленных случаев, тогда как сейчас — около 10%. Из столицы инфекция стала расползаться по другим регионам, но из-за низкой мобильности населения это происходило медленно.

«Эпидемия носила географически локализованный характер: первыми на себя удар приняли Москва с соседними областями, отчасти некоторые республики Северного Кавказа, потом Петербург и западная часть Поволжья, дальше основным ареалом роста стали регионы восточной части Поволжья и до Урала, если очень грубо, то от Казани до Омска. И практически во всех этих случаях речь шла не про вторую волну, а про первую волну в конкретном регионе», — объясняет директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников.

Помимо Москвы за последнюю неделю среднее число выявленных больных выросло еще примерно в трети регионов. Особенно заметен рост в курортных областях: Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Ставрополье. Некоторые регионы откатились к показателям двухмесячной давности. «Ростовская область пока вернулась к приростам середины июня, Краснодарский край вернулся к показателям начала мая, — говорит Куприянов. — В Приморском крае регистрируемые официально приросты — на максимуме с начала эпидемии. Пока неясно, продолжается ли устойчивый рост в Хабаровском крае».

Официальная статистика заболеваемости часто выглядит недостоверно, поэтому для оценки реальной динамики эпидемии приходится использовать косвенные показатели — например, рост числа запросов в поисковиках, связанных с симптомами коронавируса.

В половине из тех регионов, где по данным поиска виден рост заболеваемости, официальная статистика вспышку не показывает. Например, в топ по запросам, связанным с симптоматикой коронавируса, вышла Калининградская область — один из курортных регионов, куда россияне стали чаще ездить из-за закрытия границ. За последний месяц среднее число выявленных больных там оставалось постоянным — около 12–14 человек.

Помимо поисковых запросов можно использовать и другие косвенные индикаторы — например, динамику положительных тестов на антитела, а также число заболевших пневмонией и ОРВИ, однако в открытом доступе эти показатели почти не публикуются. Специалисты отмечают, что и поисковые запросы, и статистика тестов на антитела от лаборатории «Инвитро» показывают похожие результаты: по ним можно увидеть рост заболеваемости там, где официальная статистика его не показывает.

СПРАВКА

Как уже рассказывала «Новая», вместе с эпидемией коронавируса в Россию пришла «эпидемия рисования» — большинство регионов показывают подозрительно гладкие цифры заболеваемости, поэтому официальная статистика по COVID-19 вызывает сомнения. Данные, которым можно доверять, демонстрируют не более десяти субъектов, считают специалисты.

«Относительно «честно» на протяжении всей эпидемии данные представлены всего по десяти регионам. Это республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Костромская область, Камчатка, Магаданская область, Ненецкий АО, Псковская область, а также Крым и Севастополь. Почти все они — довольно периферийные и мало затронуты эпидемией. В них есть свои паттерны, например, повторяющиеся волны (местами уже две-три), но можно ли экстраполировать данные по этим регионам на другие — сказать сложно», — объясняет Куприянов.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Для оценки реальной динамики эпидемии можно использовать косвенные методы. Наиболее надежный индикатор — превышение общей смертности, однако это позволяет увидеть картину лишь через месяц-полтора. Более быстрый способ — изучение динамики поисковых запросов, которые касаются симптомов и лечения коронавируса: при COVID-19 люди чаще начинают искать в интернете информацию о пропаже обоняния и вкуса, болях в спине, уровне сатурации, обследованиях и лекарствах.

По оценке Бориса Овчинникова, за последнюю неделю такой метод показывает рост заболеваемости как минимум в 12 регионах: частота поиска специфических запросов, касающихся симптоматики коронавируса, в них выросла по сравнению с предыдущей неделей. Еще в пяти регионах — Омской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Мурманской областях — частота запросов последние три недели тоже росла, однако за последнюю неделю замедлилась: это может означать, что эпидемия там идет на спад.

Что дальше Фото: РИА Новости

В последние две недели в мире регистрируют рекордный прирост заболеваемости — число инфицированных достигает 290 тысяч человек ежедневно. Это связано с распространением второй волны, которая может начаться как изнутри страны — из-за снятия ограничений, так и извне.

Например, в Израиле повторный рост числа заболевших связан с внутренними контактами — он начался в июне после открытия школ, когда вирус попал в изолированную ранее среду. Стране пришлось вернуть часть ограничений. Власти Черногории, напротив, считают, что новая волна коронавируса — завозная: в середине июля количество инфицированных резко выросло, в стране снова ввели карантин.

Опрошенные «Новой» эксперты отмечают, что из-за неравномерного распространения вируса и частично сформировавшегося коллективного иммунитета РФ вряд ли грозит массовая вторая волна, однако не исключено, что количество локальных вспышек продолжит расти.

Очаги уже возникли в курортных регионах: это повышает риск того, что вирус продолжит распространяться по всей стране.

«Ключевыми очагами становятся курортные места, из которых эпидемия легко может перескочить практически в любой город страны. Это, конечно, повышенный фактор риска, и можно вспомнить, что мартовская эпидемия в Европе во многом была связана с тем, что люди из Северной Европы поехали в Италию кататься на лыжах. <…> Условная вторая волна, а точнее, новый цикл локальных вспышек, может по времени оказаться даже более долгим, чем первая волна», — говорит Овчинников.

«Такие вспышки в российских регионах вряд ли прекратятся до появления вакцины, — считает Куприянов. — Наибольшую тревогу вызывает то, что полное искоренение вируса пока наблюдалось только в крайне мало затронутых изолированных странах. Во всех странах, где поражение было массовым, эпидемия тлеет до сих пор. Это создает постоянную скрытую угрозу, и полного искоренения вируса, видимо, можно будет добиться только с появлением вакцины».

Катя Бонч-Осмоловская

Артем Щенников

Екатерина Мартынова

«Новая газета»

При участии Ксении Котченко