 

Руководители здравоохранения отвечают на вопросы конгрессменов о борьбе с COVID-19

31.07.2020, 17:31, Новости дня

В то время как число случаев заражения COVID-19 и смертность от коронавируса в США продолжает расти, в пятницу три высокопоставленных руководителя американской системы общественного здравоохранения дают показания на слушаниях в Палате представителей, посвященных расследованию реакции Белого дома на пандемию COVID-19.

В сегодняшних слушаниях принимают участие доктор Энтони Фаучи, главный специалист страны по инфекционным заболеваниям, Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, и Бретт Жируа, заместитель министра здравоохранения США, ответственный за проведение тестирования на коронавирус в администрации Трампа.

Согласно данным Института Джонса Хопкинса, в США на сегодняшний день зарегистрировано почти 4,5 миллиона случаев заболевания COVID-19. Более 152 000 человек умерли от этой инфекции.

В мире с начала пандемии COVID-19 заразились 17,3 миллиона человек.





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