В Apple предложили использовать радары вместо сенсорных экранов в смартфонах

31.07.2020, 17:30, Разное

В компании Apple предложили использовать миниатюрные радары вместо привычных сенсорных экранов в современных смартфонах. Такая технология позволит существенно снизить энергопотребление и уменьшить толщину телефонов.

Современные смартфоны повсеместно производятся с сенсорными экранами. Они все работают за счёт небольших датчиков, располагающихся над или под экраном. Сенсоры поддерживают напряжение между собой и, в случае появления проводящего элемента и изменения напряжения, регистрируют нарушение цепи. Как следствие, в этом месте происходит нажатие. В Apple отметили, что технология нуждается в доработке и предложили использовать радары. В идеальных условиях их будет четыре и их размещают в углах смартфона. Радары сканируют место над экраном радиоволнами и, в случае появление предмета, считывают расстояние до него с точностью до миллиметра. В этом случае удастся заметно снизить энергопотребление телефона и уменьшить его толщину.

Инженеры Apple объяснили, что для взаимодействия в двухмерном пространстве достаточно даже двух радаров, а четыре нужны для считывая положения пальца пользователя в трёх измерениях. Таким образом с радарным типом экранов можно работать без фактического касания.