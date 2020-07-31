 

Изменения в iOS 14 сократят эффективность таргетированной рекламы в Facebook

31.07.2020, 17:30, Разное

Новые изменения в операционной системе iOS 14 для устройств Apple сократят эффективность таргетированной рекламы в социальной сети Facebook. Владелец, при желании, вовсе сможет отключить подобную функцию.
С обновлением системы любые приложения, установленные в устройстве от Apple, не смогут автоматически считывать ID-данные устройства с целью оптимизировать рекламные уведомления. Изначально эту информацию рекламодатели получали без уведомления владельца, а теперь каждое приложение будет выводить соответствующее сообщение пользователю. Он, в свою очередь, уже самостоятельно будет решать, давать ли возможность использовать его запросы рекламодателям или же запретить любую передачу подобных данных.

В Facebook не оставили без комментариев такую жёсткую политику конфиденциальности в iOS 14. Они объяснили, что сейчас малый бизнес и его развитие очень сильно зависит от таргетированной рекламы, и в случае нововведений в Apple, могут пострадать как бизнесмены, так и рекламодатели, особенно в период пандемии.





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