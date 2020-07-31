 

В холодной войне Запада с Россией и Китаем линия фронта проходит через Германию

31.07.2020, 17:25, Новости дня

Согласно докладу Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), в холодной войне Запада с Россией и КНР Германия стала новой линией фронта, пишет Business Insider. При этом немецкая сторона больше не чувствует, что в вопросах обеспечения своей безопасности может полагаться на США.


Reuters

Германия — новая линия фронта в холодной войне Запада с Россией и Китаем, пишет Business Insider со ссылкой на доклад лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).  Однако, согласно этому документу, Берлин больше не чувствует, что может полагаться на США в плане своей защиты.

Доклад был опубликован на фоне того, как Белый дом официально объявил о выводе из Германии нескольких тысяч американских солдат. Это решение Вашингтона, как отмечает издание, вызвало негодование со стороны правительства немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В документе сообщается, что Кремль ведёт кампанию политического вмешательства в дела Германии, направленную на создание нестабильности в регионе.

Параллельно с этим Пекин также сосредотачивается на расширении своего влияния в этой стране, создавая «серию политических и экономических угроз».

Автор доклада RUSI Джон Кампфнер утверждает, что «Германия находится на передовой гибридных действий РФ и Китая по вмешательству и влиянию в Европе».

Однако после серии стычек между канцлером Меркель и президентом Трампом по внешнеполитическим вопросам немецкие власти считают, что больше не могут рассчитывать на Америку в плане «обеспечения их безопасности».

В докладе RUSI говорится, что вмешательство РФ носит преимущественно политический характер, и Москва «пытается подорвать доверие общественности к демократическим институтам» Германии.

«Она (Германия. — ИноТВ) сталкивается с различными опасностями со стороны России, которые вращаются в основном вокруг кибербезопасности, но ни в коем случае не ограничиваются ею», — заявил Кампфнер.

Между тем Китай сосредоточился «главным образом на экономических активах», говорится в статье.

Как напоминает Business Insider, отношения с Берлином Белый дом испортил не только своим решением о выводе войск. Так, например, ранее в этом году Трамп также вызвал возмущение в Германии после того, как, по имеющейся информации, попытался получить эксклюзивный доступ к разрабатываемой в ФРГ вакцине против коронавируса.





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