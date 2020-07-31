В новых подлодках России и Китая Пентагон видит угрозу безопасности США

31.07.2020, 17:25, Новости дня

Согласно заявлению генерал-лейтенанта ВВС США Глена Ван Хёрка в сенате, Москва и Пекин продолжают вкладывать средства в совершенствование своих подлодок и другого вооружения, что представляет серьёзную угрозу для безопасности Соединённых Штатов. По словам Хёрка, за последние 30 лет эти страны успели изучить тактику американского командования и теперь адаптируют свой военный потенциал для возможного столкновения с США, пишет Newsweek.



Reuters

Во вторник генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк предупредил сенат, что новые подводные лодки и другое вооружение РФ и Китая являются угрозой для Соединённых Штатов, пишет Newsweek.

Как рассказывает издание, Хёрк, которого выдвигают на должность главы Северного командования Вооружённых сил США, заявил, что ожидает «серьёзного вызова» со стороны соперников Америки. По его словам, Москва и Пекин разрабатывают способы бросить вызов мировому военному доминированию Соединённых Штатов.

«Я не думаю, что за 32 года службы когда-либо видел такой стратегической и динамичной проблемы национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся сегодня», — объявил генерал-лейтенант сенаторам. Он объяснил, что за последние 30 лет «конкуренты и возможные соперники» наблюдали за тем, как США сдерживают противника, вступают в конфликт и выходят из него, и воспользовались возможностью адаптироваться. Так, РФ до сих пор представляет значительную опасность для Америки и продолжает развивать свой «стратегический потенциал», например, подводные лодки. Представители ВС уже неоднократно предупреждали, что российские подлодки становятся всё более усложнёнными и поэтому их всё сложнее выследить.

Глен Ван Хёрк отметил, что в недалёком будущем Китай также будет представлять угрозу, потому что продолжает развивать свой военный потенциал. Пекин инвестирует крупные суммы в создание современного вооружения, способного участвовать в переброске сил, однако эти траты всё ещё значительно меньше, чем в США, пишет Newsweek.