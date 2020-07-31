 

Назад в будущее: Дрю Бэрримор взяла интервью у самой себя в 7-летнем возрасте

31.07.2020, 17:20, Разное

Актриса Дрю Бэрримор нашла на карантин идеального собеседника и… взяла интервью у самой себя. А точнее — у 7-летней самой себя. А ролик с результатами этой беседы выложила в сеть:

Пожалуйста, поприветствуйте все Дрю Бэрримор! Я всю жизнь ждала нашей с тобой встречи. Ты можешь поверить, что у меня есть две дочери твоего возраста,

— начала разговор с маленькой Дрю ее старшая тезка, на что 7-летняя девочка ответила:

Дочки моего возраста? Довольно жутковато.

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Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore)30 Июл 2020 в 10:27 PDT

Разумеется, такой необычный разговор смог состояться лишь при помощи компьютерной графики, о чем сама Дрю рассказала после публикации ролика с интервью в Instagram. Судьбоносная встреча Бэрримор-младшей, проснувшийся знаменитой после фильма “Инопланетянин”, и старшей 45-летней Бэрримор, была приурочена к выпуску нового ток-шоу актрисы. Именная передача Дрю начнет выходить с 14 сентября и брать интервью для этой программы актриса готовится уже сейчас:

“Шоу Дрю Бэрримор” выходит в сентябре, а я продолжаю практиковать свои навыки в сфере интервью. И не могла не посмотреть на себя любимую из шоу Джонни Карсона. Боже! Это был 1982 год! Кстати, снимать этот клип было очень весело и довольно эмоционально — ведь на месте маленькой меня сидела моя 7-летняя дочь Олив, так что я разговариваю в этот момент именно с ней. Не могу дождаться,когда наконец смогу поделиться с вами первым выпуском. Это очень личное шоу для меня, и я горда тем, какой долгий путь прошла, чтобы создать его!

Дрю Бэрримор на интервью Джонни Карсону, 1982 год

О технике ведения интервью актриса точно знает немало. Ведь с того памятного интервью у Джони Карсона — а также знаменитого крика маленькой Дрю, который можно услышать и в новом ролике — Бэрримор постоянно была под прицелом фотокамер и журналистов. Ребенок-звезда, испытавшая на себе все плюсы и минусы раней славы, она прошла через периоды бунтарства, злоупотребления алкоголем, взросления и первых романов. А затем перешла к новой главе своей жизни — счастливому материнству: сейчас актриса воспитывает 7-летнюю дочку Олив и 6-летнюю Фрэнки. А в скором времени будет развивать и собственное шоу. К слову, в скором времени актриса также собирается выпустить эпизод “Искусство интервью”, в котором будет просить совета в этой сфере у известный ведущих. А также — эпизоды “Клуб кулинарной книги Дрю” и “Киноночь с Дрю”, по названиям которых можно догадаться, что актриса хочет пообщаться со зрителями по поводу готовки и кинематографа.

Дрю на премьере фильма “Инопланетянин” в Лондоне, 1982 год





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