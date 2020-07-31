Ученые из США создали прозрачную древесину

31.07.2020, 17:17, Разное

Учёные из Мэрилендского университета в США создали полностью прозрачную древесину. Её планируется использовать в строительстве как экологически чистую замену обычным стёклам и пластику.

Для создания прозрачной древесины химики изготовили специальный раствор, который позволяет полностью удалить из дерева соединения, ответственные за образование характерного для этой породы цвета. Опытный образец материала подвергали высокотемпературной обработке в течение двух часов, после чего дерево полностью потеряло цвет и стало прозрачным, но весьма мягким. Для придания ему жёсткости поверхность обработали обычной эпоксидной смолой. По итогу у экспертов получился твёрдый и прозрачный материал, скорость разложения которого намного выше, чем у пластика или стекла.

Новую разработку учёных планируется повсеместно использовать при создании прозрачных изделий. Речь идёт о мебели и окнах, так как прозрачная древесина с покрытием из эпоксидной смолы отличается повышенной прочностью. Также именно из этого материала могут создавать различные ёмкости.