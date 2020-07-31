 

Ученые из США создали прозрачную древесину

31.07.2020, 17:17, Разное

Учёные из Мэрилендского университета в США создали полностью прозрачную древесину. Её планируется использовать в строительстве как экологически чистую замену обычным стёклам и пластику.
Для создания прозрачной древесины химики изготовили специальный раствор, который позволяет полностью удалить из дерева соединения, ответственные за образование характерного для этой породы цвета. Опытный образец материала подвергали высокотемпературной обработке в течение двух часов, после чего дерево полностью потеряло цвет и стало прозрачным, но весьма мягким. Для придания ему жёсткости поверхность обработали обычной эпоксидной смолой. По итогу у экспертов получился твёрдый и прозрачный материал, скорость разложения которого намного выше, чем у пластика или стекла.

Новую разработку учёных планируется повсеместно использовать при создании прозрачных изделий. Речь идёт о мебели и окнах, так как прозрачная древесина с покрытием из эпоксидной смолы отличается повышенной прочностью. Также именно из этого материала могут создавать различные ёмкости.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / На юго-западе США тысячи кроликов умирают от вируса, прозванного заячьей эболой

10.07 / Коронавирус в России за сутки выявили у 6 635 человек

20.07 / 51-летняя фитнес-тренер поделилась простым секретом хорошей формы

20.07 / Дженнифер Лопес рассказала о диете для поддержания идеальной фигуры

16.07 / Мнение: СК РФ о деле Фургала

13.07 / Мнение: Более развитые страны, троекратное повышение НДС и внешний долг России

07.07 / Ученые: Способность коронавируса поражать легкие при бессимптомном течении доказана

21.07 / «Один из самых грязных процессов в стране»

09.07 / Героические лузеры на фоне радуги

26.04 / Мнение: Уход из минуса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска