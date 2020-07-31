Названа стоимость празднования юбилея Андрея Григорьева-Апполонова

31.07.2020, 17:09, Разное

Стало известно, сколько денег Андрей Григорьев-Апполонов потратил на празднование своего 50-летнего юбилея. День рождения солист группы «Иванушки» предпочел отметить с размахом.

Весь шоу-бизнес будет еще долго вспоминать вечеринку, которую в минувшее воскресенье устроил Андрей-Григорьев-Апполонов. В элитном московском ресторане у реки он собрал 350 гостей. Банкет был устроен в специальных шатрах. Гости ели изысканные блюда и употребляли дорогостоящие напитки.

Чтобы арендовать всю территорию комплекса для отдыха, Андрей Григорьев-Апполонов внес депозит на сумму 1,5 миллиона рублей. Обслуживание банкета артисту обошлось в 150 тысяч рублей. В стоимость первоначального взноса вошли блюда из меню на выбор, аренда трех шатров и прилегающей вдоль бухты территории. На мероприятии также дежурила охрана. Также в сумму 1,5 миллиона была включена парковка на 100 мест, но многим знаменитостям она не понадобилась, поскольку их привезли личные водители.

Что касается меню, то именинник не уложился в депозит, поэтому за некоторые блюда ему пришлось дополнительно оплачивать. Также в крупную сумму обошелся каждый дополнительный час вечеринки после 23:00. По итогу за юбилей солист «Иванушек» заплатил 3,5 миллиона рублей.