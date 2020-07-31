 

Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша из «Современника»

31.07.2020, 17:08, Новости дня

Актер театра «Современник», сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Никита Ефремов прокомментировал уход Сергея Гармаша из труппы.

«Это его выбор, о своих причинах этого ухода он сообщил в письме. Чего комментировать, когда все человек сам сказал. У любого человека есть право на свой взгляд на ситуацию. У меня он другой, у Сергей Леонидовича он такой. Я уважаю его решение, уважаю его выбор», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. По его словам, в театре после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек сложилась «чудовищная ситуация».





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