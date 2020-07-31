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31.07.2020, 16:53, Разное

Полностью электрически автомобиль Tesla Model 3 оснастили внедорожной модификацией. Создатели доработки из компании Delta4x4 модернизировали седан по просьбе владельцев этих транспортных средств.
Изначально для демонстрации возможностей мастеров тюнинга из Delta4x4 была выбрана премиальная версия Tesla Model X. Изменения настолько понравились владельцам электрокаров, что они попросили сделать аналогичные доработки и для более бюджетной Model 3. В компании решили немного поработать с амортизаторами и внедрить в них систему подъёма. Таким образом клиренс электромобиля увеличился на 35 мм. Для движения по пересечённой местности на Tesla Model 3 установили другие диски и внедорожную резину, что дополнительно увеличило дорожный просвет на 5 мм.

Стоимость таких доработок базовой комплектации Tesla Model 3 обойдётся в 3 тыс. евро. В Delta4x4 отметили, что замена стандартных колёс обойдётся в 2,5 тыс. евро, а оставшиеся средства пойдут на покупку и установку подъёмного механизма. При этом он крепится в качестве дополнительного блока к подвеске, а значит, никаких изменений в заводские узлы и агрегаты не вносится.





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