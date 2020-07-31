«Зулейха открывает глаза» получил звание лучшего сериала 2020 года в России

31.07.2020, 16:53, Разное

Согласно статистике сервиса Кино Mail.ru, самым популярным многосерийным фильмом в РФ оказался «Зулейха открывает глаза». Рейтинг основывается на просмотрах пользователей и их оценках.

Данный сериал, премьера которого состоялась в апреле на телеканале «Россия 1», попал под шквал критики со стороны татарских националистов и российских коммунистов. Они считают, что авторы этого проекта искажают историю. После того как «Зулейха открывает глаза» попал на телеэкраны, в адрес главной актрисы Чулпан Хаматовой посыпались проклятья. Радикально настроенные члены татарского общества обвинили ее в осквернении исторической правды.

Вторая строчка досталась многосерийному психологическому фильму «Триггер», главного героя которого играет Максим Матвеев. Третье место получил «Новый папа». В сериале демонстрируется жизни Ватикана изнутри. Его первая серия вышла в январе на канале HBO.

Также в список лучших сериалов 2020 года вошли криминальная комедия «Мир!Дружба! Жвачка!» и мини-сериал «Чужак». Последний был создан на основе одноименного романа известного писателя Стивена Кинга.

Лучшими иностранными многосерийными фильмами оказались также «Убивая Еву» и «Миллиарды».