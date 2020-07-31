«Пойду поем»: Ирина Пингвинова из «Дома-2» назвала «беременный» вес

31.07.2020, 16:53, Разное

Беременная участница проекта «Дом-2» Ирина Пингвинова назвала свой вес. Сейчас ее масса тела составляет 61,5 килограмма. Известно, что за 22 недели беременности она набрала более 10 килограммов.

Рост Ирины Пингвиновой составляет 173 сантиметра. До беременности вес участницы «Дома-2» составлял не более 50 килограммов. Сама же будущая мама заявила, что ей повезло с генетикой, поскольку за питанием она никогда не следила.

В первом триместре у Ирины Пингвиновой был сильный токсикоз. Будущая мама даже переживала, что плохо питается. Тогда она начала заставлять себя кушать. Со временем у нее разыгрался хороший аппетит. Теперь у Пингвиновой отсутствует чувство насыщения. Она постоянно кушает и поправляется.

Участница «Дома-2» не переживает по этому поводу. Она сразу же попросила подписчиков не давать ей никаких советов. В то же время будущая мама порой ощущает себя неуклюжей, ей нечего надеть, поэтому приходится ходить в вещах возлюбленного. В завершении поста Пингвинова заявила, что снова отправится кушать. Известно, что своему избраннику она подарит дочь.