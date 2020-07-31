Земля подверглась мощной бомбардировке из космоса

31.07.2020, 16:55, Разное

Исследования Луны, естественного спутника Земли, ландшафт которого остается неизменным, позволяет ученым разгадывать загадки прошлого.

Много лет назад ученые обнаружили на поверхности Луны крупные кратеры, которые говорят о том, что Земля в древности подверглась мощнейшей метеоритной бомбардировке. Ученые из Осакского университета долгое время изучали эти кратеры и выяснили, что большинство из них образовались в одно и тоже время.

Исследователи изучили около 60 самых крупных кратеров, информация о которых была передана на Землю японским зондом. Выяснилось, что около восьми кратеров возникли одновременно. Это дало ученым основание полагать, что Луна и наша планета подверглись масштабной метеоритной бомбардировке.

По оценке астрономов общая масса всех метеоритных обломков составила около 50 триллионов тонн. Также стало известно, что это столкновение произошло около 800 миллионов лет назад.

Планетологи считают, что обломки принесли с собой на Землю огромное количество фосфора, который способствует зарождению биологической жизни. Считается, что данное событие дала толчок в появлении на Земле первых живых существ. Исследователи не исключают, что в тот период Земля могла испытать крупнейшее в своей истории обледенение.

Ранее польские исследователи заявили, что Луна представляет для человечества серьезную опасность, если крупный астероид столкнется с ней. Все дело в огромных запасах воды, таящиеся в недрах земного спутника.