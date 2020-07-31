 

На Украине закрыли дело против Порошенко по томосу об автокефалии

31.07.2020, 16:48, Новости дня

Госбюро расследований Украины закрыло «дело о томосе» против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.

«ГБР информирует о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел – в отношении томоса об автокефалии православной церкви Украины», – сообщил юрист в Facebook.

По его словам, инициаторам расследования придется понести ответственность за многомесячную трату бюджетных средств на работу следствия, и отвечать по статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Порошенко сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с предоставлением томоса об автокефалии «Православной церкви Украины».

6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Захарова назвала доклад комитета британского парламента «русофобией в фейковой огранке»

29.06 / Ариэль Коэн о скандальной статье в New York Times: нельзя воевать с ядерными державами

03.07 / Путин объяснил, почему РФ заинтересована в притоке новых граждан

19.07 / Судебное заседание по делам против Нетаньяху началось в Иерусалиме

07.07 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, украинский военный получил боевые травмы

20.07 / В столице Болгарии участники антиправительственной акции перекрыли центральные улицы

14.07 / В Росприроднадзоре назвали сроки реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске

15.07 / Данные о вмешательстве в голосование по Конституции направят международным организациям

11.07 / В Эстонии без электричества остались более 33 тыс. домов

24.07 / Остановят ли США «Северный поток-2»? 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска