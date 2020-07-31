Жители Грузии начали протест против карантина по коронавирусу

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31.07.2020, 16:48, Новости дня

Жители села Караджалары Гардабанского района Грузии, в котором 24 июля введены жесткие карантинные меры из-за вспышки коронавируса, в пятницу вышли на акцию протеста и потребовали снять полицейские кордоны, угрожая прорвать их. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этом селе проживают около 5 тыс. человек, в основном это – местные азербайджанцы, которые занимаются торговлей на рынках в Тбилиси. Они говорят о сложном экономическом положении из-за закрытия села, но в то же время отказываются от тестирования. Несмотря на просьбы эпидемиологов, тестирование согласилось пройти менее половины жителей села, информирует Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

В данном селе коронавирус подтвердился у 37 человек, однако, как говорят прибывшие на место врачи, большинство местных жителей просто не верят в существование вируса и не сотрудничают с ними.

Региональные власти пытаются проводить разъяснительную работу. Кроме того, из Тбилиси в село прибыли представители аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равноправию, которые привезли информационные буклеты на грузинском и азербайджанском языках.

Ранее аналогичные акции протеста против ограничений, вводившихся из-за эпидемии коронавируса, проводили жители соседних Марнеульского и Болнисского районов Грузии, где также в основном проживают азербайджанцы.

В Грузии 1168 человек заболело коронавирусом, 940 выздоровело, 17 скончались.

Грузия в связи с распространением коронавируса в стране до 31 августа продлила ограничение на международные регулярные авиарейсы, авиасообщение будет открыто только по трем направлениям – в Париж, Мюнхен и Ригу.





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