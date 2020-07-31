Звезда сериала “Ликвидация” Николай Спиридонов бросил актерство и устроился электриком
31.07.2020, 16:43, Разное
Николай родился в Санкт-Петербурге 4 апреля 1995 года.
Спиридонов очень рано стал частью индустрии кино. Когда паренек учился во
втором классе, его заметил ассистент режиссера. Мальчика пригласили на кастинг.
Впервые актер снялся в короткометражном фильме Светланы Шиманюк
“Путь”. Эта работа дала Николаю Спиридонову путевку в актерскую профессию. За
шесть лет юный артист поучаствовал в 40 проектах. В его творческой биографии 18
главных ролей.
Особую любовь зрителей ему подарила роль сироты
Мишки Карася в сериале “Ликвидация”. Выход теленовеллы в 2007 году произвел
эффект разорвавшейся бомбы. Спиридонова очень полюбили зрители. На 12-летнюю
звезду кино посыпались предложения о работе.
Коля рос, становился все менее похожим на прославившего его
героя из сериала “Ликвидация”. Спиридонова стали реже звать на пробы. В
последний раз артист появился на экранах в 2016 году. Он играл во втором сезоне
сериала “Тальянка”. В итоге, устав от бесконечных кастингов, Николай решил завязать с
кино.
Оставив карьеру артиста, Спиридонов устроился по профессии –
электриком. Потом актер трудился лифтером и администратором в магазине.
Николай был женат и развелся. Он воспитывает дочь. Звезда фильма “Ликвидация” надеется,
что его наследница в будущем выберет карьеру актрисы.
Николай Спиридонов все еще живет в Санкт-Петербурге. В кино
возвращаться он не собирается. На пробы давно не ходит. По словам 25-летнего
артиста, эта работа в плане дохода слишком непостоянная.
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