Звезда сериала “Ликвидация” Николай Спиридонов бросил актерство и устроился электриком

31.07.2020, 16:43, Разное

Николай родился в Санкт-Петербурге 4 апреля 1995 года.

Спиридонов очень рано стал частью индустрии кино. Когда паренек учился во

втором классе, его заметил ассистент режиссера. Мальчика пригласили на кастинг.

Впервые актер снялся в короткометражном фильме Светланы Шиманюк

“Путь”. Эта работа дала Николаю Спиридонову путевку в актерскую профессию. За

шесть лет юный артист поучаствовал в 40 проектах. В его творческой биографии 18

главных ролей.

Особую любовь зрителей ему подарила роль сироты

Мишки Карася в сериале “Ликвидация”. Выход теленовеллы в 2007 году произвел

эффект разорвавшейся бомбы. Спиридонова очень полюбили зрители. На 12-летнюю

звезду кино посыпались предложения о работе.

Коля рос, становился все менее похожим на прославившего его

героя из сериала “Ликвидация”. Спиридонова стали реже звать на пробы. В

последний раз артист появился на экранах в 2016 году. Он играл во втором сезоне

сериала “Тальянка”. В итоге, устав от бесконечных кастингов, Николай решил завязать с

кино.

Оставив карьеру артиста, Спиридонов устроился по профессии –

электриком. Потом актер трудился лифтером и администратором в магазине.

Николай был женат и развелся. Он воспитывает дочь. Звезда фильма “Ликвидация” надеется,

что его наследница в будущем выберет карьеру актрисы.

Николай Спиридонов все еще живет в Санкт-Петербурге. В кино

возвращаться он не собирается. На пробы давно не ходит. По словам 25-летнего

артиста, эта работа в плане дохода слишком непостоянная.