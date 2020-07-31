 

Выпускнице из Подмосковья подарили Mercedes за победу на Европейской олимпиаде по физике

31.07.2020, 16:43, Разное

Выпускница из Московской области Алиса Бугрова получила новый автомобиль Mercedes за победу на Европейской олимпиаде по физике. Награду ей вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Бугрова добыла для российской сборной золотую медаль. Всего команда заработала пять наград. Юная победительница заняла первое место среди девушек, обойдя соперниц из 57 стран мира. Свой подарок Алиса получила прямо на заводе Mercedes в Солнечногорске.





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