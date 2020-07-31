 

Суд смягчил Черновол меру пресечения

31.07.2020, 16:42, Новости дня

Бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол смягчили меру пресечения в деле о поджоге в 2014 году офиса Партии регионов, где во время пожара погиб человек. Об этом 31 июля сообщила “Укринформу” адвокат Ирина Кузина.

По ее словам, ночной домашний арест для Черновол теперь начинается с 23.00, ранее он начинался с 22.00.

“Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна Николаевна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине”, – сказала Кузина.

Она рассказала, что в одно дело объединили два производства – о пожаре в офисе Партии регионов “плюс препятствование журналистской деятельности господина [Дмитрия] Кучера”, которого связывают с блогером Анатолием Шарием.

10 апреля ГБР объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения. 16 апреля Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест. 24 апреля апелляционный суд смягчил меру пресечения до ночного домашнего ареста. 1 июня Черновол сообщила, что ей разрешили передвигаться в пределах Киевской области.

24 мая Черновол сказала, что в ее отношении открыли еще одно производство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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