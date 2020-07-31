Google и Министерство окружающей среды Украины оцифруют национальные парки

31.07.2020, 16:42, Новости дня

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с компанией Google оцифровывает национальные парки, об этом сообщили в пресс-службе министерства 30 июля.

В рамках совместного проекта будет создана коллекция цифровых панорам природных парков Украины, сказано в сообщении.

“Идеей проекта является продвижение уникального природного достояния Украины. Благодаря качественной оцифровке нацпарков компанией Google-Украина, миллионы пользователей Google-карт смогут просматривать локации и строить маршруты для своих будущих путешествий. Также проект имеет целью стимулирование виртуального туризма для маломобильных слоев населения”, – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Сейчас готовы панорамы шести заповедных объектов:

НПП “Голосеевский”

НПП “Нижнеднестровский”

НПП “Нижнеднепровский”

НПП “Мезинский”

НПП “Гетманский”

НПП “Нижнесульский”

До конца года планируют оцифровать: областях:

НПП “Черемошский”

НПП “Верховинский”

НПП “Гуцульщина”

НПП “Карпатский”

НПП “Вижницкий”

НПП “Святые Бескиды”

НПП “Зачарованный край”

НПП “Дерманско-Острожский”

НПП “Кременецкие горы”

НПП “Днестровский каньон”

В министерстве подчеркнули, что проект повысит присутствие национальных парков Украины в глобальной информационной системе Google Карт