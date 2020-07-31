 

Google и Министерство окружающей среды Украины оцифруют национальные парки

31.07.2020, 16:42, Новости дня

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с компанией Google оцифровывает национальные парки, об этом сообщили в пресс-службе министерства 30 июля.

В рамках совместного проекта будет создана коллекция цифровых панорам природных парков Украины, сказано в сообщении.

“Идеей проекта является продвижение уникального природного достояния Украины. Благодаря качественной оцифровке нацпарков компанией Google-Украина, миллионы пользователей Google-карт смогут просматривать локации и строить маршруты для своих будущих путешествий. Также проект имеет целью стимулирование виртуального туризма для маломобильных слоев населения”, – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Сейчас готовы панорамы шести заповедных объектов:

НПП “Голосеевский”
НПП “Нижнеднестровский”
НПП “Нижнеднепровский”
НПП “Мезинский”
НПП “Гетманский”
НПП “Нижнесульский”

До конца года планируют оцифровать:  областях:

НПП “Черемошский”
НПП “Верховинский”
НПП “Гуцульщина”
НПП “Карпатский”
НПП “Вижницкий”
НПП “Святые Бескиды”
НПП “Зачарованный край”
НПП “Дерманско-Острожский”
НПП “Кременецкие горы”
НПП “Днестровский каньон”

В министерстве подчеркнули, что проект повысит присутствие национальных парков Украины в глобальной информационной системе Google Карт

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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