ВВС назвала новые фамилии погибших российских военных на Донбассе и в Сирии

31.07.2020, 16:42, Новости дня

Русская служба ВВС 31 июля опубликовала материал, в котором изучила памятники погибшим в локальных войнах в разных городах России. Авторы расследования предполагают, что некоторые из российских военных погибли на Донбассе и в Сирии.

ВВС сообщило, что гвардии полковник Е.Г. Велев погиб 1 августа 2016 года. Его имя с датами рождения и смерти выбили в парке Победы в Калининграде на памятнике “Воинам-разведчикам” рядом с именами военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне.

Место гибели Велева не указано. Дата его гибели – 1 августа 2016 года. Журналисты ВВС предполагают, что он погиб в Сирии. В этот день был сбит российский военный вертолет Ми-8. Погибли пять человек, находившихся на борту: три члена экипажа и два офицера российского центра по примирению сторон. Были названы только имена лётчиков, но не офицеров. ВВС предполагает, что Велев – один из них.

Рядом с фамилией Велева на памятнике выбиты данные капитана С.Б. Суслова. Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске. Где погиб офицер, неизвестно. Есть лишь дата смерти – 14 июня 2014 года. В это время на востоке Украины шли бои за Мариуполь.

На памятнике есть фамилии Сергея Федчикова и Вадима Василевского. Они погибли в июле и августе того же 2014 года. ВВС со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что на востоке Украины они воевали в составе частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”.

В Саратове на городском мемориале журналисты обнаружили две новых фамилии: “ст. лейтенант Ключников Р. Е.” и “подполковник Иванов В. А.”. Министерство обороны России ничего не сообщало о гибели этих военнослужащих.

Из открытых источников Би-би-си выяснила, что указом президента Владимира Путина от 4 ноября 2019 года подполковник Владимир Иванов был посмертно награжден орденом Мужества.

“Это все закрытая информация, закрытый указ был. Могу только сказать, что [наградили] за боевые действия в Сирийской Арабской Республике. Семья все это переживает тяжело. Но мы их не оставим, будем стараться им помогать с детским садом или школой, с чем будет нужно”, – подтвердил один из местных депутатов, присутствовавших на церемонии.

На углу улиц Карла Маркса и Гуляева в подмосковном Зарайске появился памятник “Зарайцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах”. На памятнике упомянут Герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года.

В декабре 2019 года родители погибшего офицера и председатель местного совета ветеранов рассказывали школьникам на уроке мужества, что Трундаев был командиром противотанкового взвода первого мотострелкового батальона 200-й Отдельной мотострелковой бригады и получил смертельное ранение в бою осенью 2014 года. Где состоялся этот бой и где погиб офицер, ни на одном из памятников не написано.

В поселке Североонежск Архангельской области на последней табличке памятника погибшим в войнах уроженцам поселка аписано “Катастрофы, террористические акты, другие войны”. Последняя фамилия в списке – “старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 Украина”. Кичаткин был похоронен в Псковской области, журналисты-расследователи предполагают, что он был бойцом 76 псковской дивизии.

В феврале 2018 года на памятнике “Воинам, погибшим в локальных конфликтах” в Хабаровске появились четыре новых имени – Деревицкий Б.А., Гимадиев Р.Р., Колганов А.А., Чугунов А. В. Рядом с ними выбито “Сирийская Арабская Республика”.

О том, что 31 декабря 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из минометов радикальные исламисты, написал в январе 2018 года в газете “Коммерсант” арестованный недавно по подозрению в государственной измене журналист Иван Сафронов.

На следующий день после выхода статьи российское оборонное ведомство подтвердило факт обстрела и сообщило о гибели двух военнослужащих, не назвав их имена. О том, что одним из них был хабаровчанин Ренат Гимадиев, стало известно, лишь когда его похоронили в селе Матвеевка.

Имя еще одного погибшего в Сирии уроженца Хабаровского края Богдана Деревицкого тоже стало известно только после его похорон в городе Братске – его назвала местная администрация. О том, что хабаровчане Алексей Колганов и Алексей Чугунов тоже погибли в Сирии, можно узнать, посмотрев на памятник в Хабаровске и из записей их родственников и знакомых в социальных сетях.

По официальным данным Минобороны РФ в 2019 году, за время участия РФ в конфликте, с 2015 года, в Сирии погибло около 40 российских военнослужащих, еще 50 человек относятся к небоевым потерям, сообщает “Радио Свобода”. В это количество не входят потери среди российских наемников, в том числе из частной военной компании “Вагнер”.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Кремль неоднократно отрицал любую причастность российской армии к боевым действиям в Украине.