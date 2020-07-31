 

Что произошло за ночь 31 июля

31.07.2020, 16:35, Разное

КОРОТКО

  • Второй тест на коронавирус у журналиста Ивана Сафронова показал отрицательный результат. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, арестованного по делу о госизмене советника главы «Роскосмоса» сейчас будут переводить в обычную камеру.

  • Еще 14 человек скончались в Москве непосредственно от коронавируса. Таким образом, общее число умерших от инфекции в столице выросло до 4460. По всей РФ с начала пандемии болезнь унесла более 13,5 тысячи жизней.

  • В Польше вандалы украли и обезглавили памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Скульптура стояла на городском кладбище города Легница на западе страны. Спустя сутки после пропажи ее нашли в поле с отломанной головой. Сейчас местные полицейские пытаются найти причастных к преступлению.

  • Сенат США предложил каждый год выделять Украине 300 млн долларов на военные расходы. С такой инициативой выступили члены комитета сената США по иностранным делам. Авторы законопроекта предусмотрели назначение специального посланника на Украину и выделение дополнительных средств на подготовку украинских офицеров.

  • Трамп передумал переносить президентские выборы в США. Накануне он намекнул в своем твиттере, что голосование в ноябре стоит отложить на фоне пандемии. Позже американский лидер пояснил, что лишь опасается фальсификаций из-за голосования по почте.

    • Источник: Новая газета





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