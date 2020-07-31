 

Ученые: Дети младше пяти лет переносят самое большое количество коронавируса

31.07.2020, 16:30, Разное

Дети в возрасте пяти лет имели в носу в 100 раз больше частиц коронавируса, нежели подростки и взрослые. Это означает, что именно они выступают главными переносчиками инфекционного заболевания.
Ученые взяли мазки из носа 150 человек, зараженных коронавирусом. Потом всех пациентов разделили на три группы по возрасту: младше пяти лет, подростки, взрослые. Установлено, что у детей в носу присутствовало самое большое количество генетического материала COVID-19.

Исследователи доказали, что дети, имеющие высокое число частиц вируса, относятся к группе лиц, способных широко распространить болезнь. По словам одного из авторов научной работы, этому способствуют поведенческие привычки младшей возрастной группы.

Впервые о новом типе коронавирусной инфекции стало известно в декабре прошлого года. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань на рынке морепродуктов. В связи с быстрым распространением COVID-19 по миру, 11 марта ВОЗ объявила пандемию.





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