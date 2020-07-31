 

В России начали применять новый метод лечения рака

31.07.2020, 16:30, Разное

В РФ медики начали использовать на практике новый метод лечения рака. Речь идет о лучевой терапии, которая способна полностью избавить пациента от некоторых видов онкологии.
Новый метод уже был опробован на пациентах. Известно, что лучевая терапия лечит опухоли и ликвидирует раковые клетки. Для РФ методика является новой, ее повсеместному распространению мешает нехватка кадров и дороговизна лечения.

Стереотаксическая лучевая терапия в некоторых случаях заменяет обычную химиотерапию. Она удачно сочетается с иммунотерапией и таргетной. Способ применяется в многих странах мира, в том числе в Европе и США. За счет использования методики можно полностью избавиться, как от первичных, так и вторичных опухолей. В первую очередь удается ликвидировать метастазы.

В лечении присутствует большая доза ионизирующего излучения. Посредством него разрушается генетический материал раковых клеток и замедляется их рост. В конечном итоге опухоль просто гибнет.

Инновационный метод помогает бороться с метастазами. Нередко они могут снова образоваться через несколько лет после прохождения курса лечения. Терапию можно использовать, если заболевание находится в запущенном состоянии.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом

15.07 / Королева Елизавета II приняла участие во второй видеоконференции за время карантина

07.07 / Беспредел под грифом «секретно»

31.07 / Диетолог Денисова нашла компромисс в споре между любителями сметаны и майонеза

17.07 / Мнение: Гибель эстонца под Зайцево

27.06 / Мнение: О “сталинском фашизме” в Узбекистане

30.07 / Медики назвали способы профилактики деменции с помощью продуктов питания

12.07 / «Планета икс» это черная дыра?

11.07 / Мнение: Жизнь в казарме, переделанной в барак…

04.07 / Геннадия Хазанова госпитализировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска