В России начали применять новый метод лечения рака

31.07.2020, 16:30, Разное

В РФ медики начали использовать на практике новый метод лечения рака. Речь идет о лучевой терапии, которая способна полностью избавить пациента от некоторых видов онкологии.

Новый метод уже был опробован на пациентах. Известно, что лучевая терапия лечит опухоли и ликвидирует раковые клетки. Для РФ методика является новой, ее повсеместному распространению мешает нехватка кадров и дороговизна лечения.

Стереотаксическая лучевая терапия в некоторых случаях заменяет обычную химиотерапию. Она удачно сочетается с иммунотерапией и таргетной. Способ применяется в многих странах мира, в том числе в Европе и США. За счет использования методики можно полностью избавиться, как от первичных, так и вторичных опухолей. В первую очередь удается ликвидировать метастазы.

В лечении присутствует большая доза ионизирующего излучения. Посредством него разрушается генетический материал раковых клеток и замедляется их рост. В конечном итоге опухоль просто гибнет.

Инновационный метод помогает бороться с метастазами. Нередко они могут снова образоваться через несколько лет после прохождения курса лечения. Терапию можно использовать, если заболевание находится в запущенном состоянии.