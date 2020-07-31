 

Володин: Принятые Думой в июле законы повысят эффективность строительной отрасли

31.07.2020, 16:23, Разное

Он напомнил, что депутаты приняли поправки в Градостроительный кодекс, решающие вопросы взаимосвязи на всех уровнях – федеральном, региональном и местном. Власти субъектов Федерации получили новые полномочия по вопросам территориального планирования.

Кроме того, документ сократил с одного до трех месяцев срок внесения изменений в документацию территориального планирования. Также упростилась процедура размещения инженерных сетей в ходе строительства.

“Все эти нововведения нацелены на одно – строительство в максимально короткие сроки современных, комфортабельных многофункциональных районов для жизни”, – подчеркнул спикер Госдумы.

Также принят закон о модернизации и расширении существующей магистральной инфраструктуры. Он позволит сократить сроки строительства ведущих на восток россии железнодорожных магистральных линий. “После его принятия сокращение сроков подготовки всей необходимой для строительства на БАМе и Транссибе документации удастся сократить, в среднем, до двух лет. Пропускная способность магистралей в этом направлении должна вырасти в полтора раза”, – уточнил Володин.

Принятый депутатами нормативно-правовой акт послужит развитию Сибири и Дальнего Востока и российской экономики в целом, уверен председатель нижней палаты.

Кроме того, парламентарии одобрили поправки в 44-ФЗ, упрощающие закупки в сфере строительства и капремонта для государственных и муниципальных предприятий.

Всего за весеннюю сессию – 2020 Дума приняла около 50 поправок в федеральное законодательство в градостроительной сфере. Они позволят сократить бюрократические процедуры и сроки строительства, тем самым повысив инвестиционную привлекательность проектов, подчеркнул Володин.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Мнение: Дацзыбао над зверофермой

29.04 / Исследование доказало почти полную безопасность вакцинации

29.07 / Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%

26.06 / Мнение: Нардеп Третьякова как ангел чистой расы

14.07 / Скандалы: «Меня раздражает всеобщее одобрение»

11.07 / Мнение: Время закладывать мины, время разминировать мины

18.07 / Наталья Водянова, Антуан Арно, Пьер Казираги и другие гости благотворительного ужина

23.07 / Мнение: Штурманы и Морозко

25.07 / Галкин и Пугачева показали забавы подросших детей

30.07 / Ученые обнаружили доказательства теории Большого отскока

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска