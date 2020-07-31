Володин: Принятые Думой в июле законы повысят эффективность строительной отрасли

31.07.2020, 16:23, Разное

Он напомнил, что депутаты приняли поправки в Градостроительный кодекс, решающие вопросы взаимосвязи на всех уровнях – федеральном, региональном и местном. Власти субъектов Федерации получили новые полномочия по вопросам территориального планирования.

Кроме того, документ сократил с одного до трех месяцев срок внесения изменений в документацию территориального планирования. Также упростилась процедура размещения инженерных сетей в ходе строительства.

“Все эти нововведения нацелены на одно – строительство в максимально короткие сроки современных, комфортабельных многофункциональных районов для жизни”, – подчеркнул спикер Госдумы.

Также принят закон о модернизации и расширении существующей магистральной инфраструктуры. Он позволит сократить сроки строительства ведущих на восток россии железнодорожных магистральных линий. “После его принятия сокращение сроков подготовки всей необходимой для строительства на БАМе и Транссибе документации удастся сократить, в среднем, до двух лет. Пропускная способность магистралей в этом направлении должна вырасти в полтора раза”, – уточнил Володин.

Принятый депутатами нормативно-правовой акт послужит развитию Сибири и Дальнего Востока и российской экономики в целом, уверен председатель нижней палаты.

Кроме того, парламентарии одобрили поправки в 44-ФЗ, упрощающие закупки в сфере строительства и капремонта для государственных и муниципальных предприятий.

Всего за весеннюю сессию – 2020 Дума приняла около 50 поправок в федеральное законодательство в градостроительной сфере. Они позволят сократить бюрократические процедуры и сроки строительства, тем самым повысив инвестиционную привлекательность проектов, подчеркнул Володин.