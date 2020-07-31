 

В Подмосковье пьяный мужчина пять часов избивал няню своего сына

31.07.2020, 16:23, Разное

В подмосковной деревне Палицы пьяный мужчина в течение пяти часов избивал няню своего сына. Он считал, что женщина дала ребенку некие препараты.

Свои действия нападавший аргументировал тем, что мальчик вел себя странно. Пострадавшая считает, что ребенок просто был активным из-за впечатлений. Няне чудом удалось сбежать. Она добралась до больницы, где у нее обнаружили перелом руки, сотрясение мозга и множество ушибов. Женщина обратилась в полицию.





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