 

В Берлине совершено нападение на ТЦ

31.07.2020, 16:16, Новости дня

В Берлине неизвестные совершили нападение на торговый центр в центре города, пострадали минимум восемь человек, сообщают СМИ.

Речь может идти о попытке ограбления с использованием газового баллончика, передает ТАСС со ссылкой на Dpa.

Нападавшие применили слезоточивый газ, сообщила спасательная служба Берлина, передает РИА «Новости».

«Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац», – отметили спасатели.

Берлинская полиция также направила сотрудников на место происшествия, правоохранители уже находятся в торговом центре. Там добавили, что станция метро «Херманнплац» в настоящее время перекрыта в связи с операцией.

В октябре 2019 года мужчина с ножом напал на людей у ТЦ в Манчестере. Он успел ранить четверых до тех пор, пока его не задержали правоохранители.





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