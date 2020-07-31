 

Инсайдер о браке Ким Кардашьян и Канье Уэста: “Они уже год живут раздельно”

31.07.2020, 16:15, Разное

Недавно Канье Уэст пригрозил в соцсетях, что раскроет все секреты Ким и ее семейства, если та решит к нему приблизиться. Но затем “нестабильный” кандидат в президенты извинился перед женой и поблагодарил ее за то, что она всегда была рядом. После этого Кардашьян приехала к супругу в Коди, штат Вайоминг, где они пытались обсудить свои отношения. Все закончилось слезами реалити-звезды, что запечатлели папарацци, и ее скорым отъездом в Лос-Анджелес. Если верить инсайдеру People, пара уже год живет в таком режиме (он в Коди, она – в Лос-Анджелесе), и Кардашьян думает о разводе, хотя и считает Уэста “любовью всей ее жизни”.

Ким Кардашьян и Канье Уэст в КодиОна не получает от Канье обратной реакции. Ким была на грани того, чтобы по прибытию в Коди сказать мужу, что их брак потерпел крах, и попрощаться с ним,- рассказал источник People, отметив, что Канье также хочет сохранить брак, но почему-то ничего для этого не делает:

Кажется, он не понимает, о чем она вообще его просит. Он не изменил ничего, что она сказала ему изменить. Сердце Ким разрывается. Последнее, чего она хочет, это развестись с мужем и остаться одной с четырьмя детьми. Она прекрасно понимает, что в финансовом плане у нее все будет хорошо, но она в первую очередь думает о своих чувствах к Канье и об их детях. Все идет к разводу, но кто знает, действительно ли она подпишет бумаги.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьмиНапомним, драма с семье Кардашьян-Уэст стала достоянием общественности после заявления Канье о своем намерении баллотироваться в президенты США. С тех пор музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это супруга выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего мужа, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.





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