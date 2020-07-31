Лесной косметолог: 5 малоизвестных свойств черники для кожи

31.07.2020, 16:11, Разное



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Огромное преимущество этой ягоды в том, что она очень вкусная и низкокалорийная, поэтому ее можно (и нужно!) есть горстями. Черника благотворно действует на сердечно-сосудистую и мочеполовую систему, укрепляет иммунитет и улучшает зрение.

А еще эта ягода очень полезна для вашей кожи. И вот почему:

Черника помогает бороться с преждевременным старением

Черника содержит много растительных соединений, обладающих мощными антиоксидантными свойствами, таких как антоцианы, придающие ягоде пурпурно-синий оттенок. Антиоксиданты нейтрализуют окислительное действие свободных радикалов — неустойчивых молекул, которые проникают в организм из загрязненного воздуха. Чем старше мы становимся, тем больше ослабевает способность организма бороться со свободными радикалами, что весьма негативно сказывается на коже. Ежедневное потребление черники вместе с другими овощами и фруктами с высоким содержанием антиоксидантов помогает уменьшить признаки старения и улучшает качество кожи.

Улучшает циркуляцию крови

Ученые считают, что регулярное употребление черники улучшает здоровье сердца и кровообращение. Одна чашка черники в день (148 гр) поможет улучшить способность организма обеспечивать кожу питательными веществами и кислородом кожу, ускоряя клеточный обмен.

Повышает уровень коллагена

Антоцианы поддерживают синтез коллагена, который участвует в «строительстве» суставов, костей, сухожилий, волос, ногтей и кожи. Исследования показали, что нанесение этого вещества на кожу способствовало увеличению коллагена.

Кроме того, эта ягода очень богата витамином С, который также играет важную роль в выработке коллагена. Одна чашка черники в день (148 гр) обеспечивает 16% и 19% суточной потребности в витамине С для мужчин и женщин.

Способствует заживлению ран

Если у вас есть порезы или небольшие ожоги, вам нужно почаще есть чернику. Эта ягода содержит витамины С и К, необходимых для заживления ран. Кроме того, поврежденная кожа воспалена и испытывает окислительный стресс, когда количество свободных радикалов превышает количество антиоксидантов. Как мы помним, черника также оказывает антиоксидантный эффект, который способствует быстрому заживлению.

Важно! Никогда не наносите чернику на открытые порезы и ожоги, это может привести к бактериальной инфекции.

Помогает избавиться от угревой сыпи

Черника является источником углеводом с низким гликемическим индексом, которые благотворно влияют на уменьшение воспалительного процесса. Исследований о способности черники бороться с прыщами и угревой сыпи пока не было, однако известно, что диета с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантами, которые содержатся в черники, способствуют очищению кожи. Кроме того, клетчатка помогает поддерживать здоровый микробиом кишечника, состояние которого также влияет на кожу.

Но ни в коем случае не делайте маски из черники для лечения прыщей, это может только ухудшить состояние кожи.