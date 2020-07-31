 

Лесной косметолог: 5 малоизвестных свойств черники для кожи

31.07.2020, 16:11, Разное


4
минуты

Огромное преимущество этой ягоды в том, что она очень вкусная и низкокалорийная, поэтому ее можно (и нужно!) есть горстями. Черника благотворно действует на сердечно-сосудистую и мочеполовую систему, укрепляет иммунитет и улучшает зрение.

А еще эта ягода очень полезна для вашей кожи. И вот почему:
Черника помогает бороться с преждевременным старением

Черника содержит много растительных соединений, обладающих мощными антиоксидантными свойствами, таких как антоцианы, придающие ягоде пурпурно-синий оттенок. Антиоксиданты нейтрализуют окислительное действие свободных радикалов — неустойчивых молекул, которые проникают в организм из загрязненного воздуха. Чем старше мы становимся, тем больше ослабевает способность организма бороться со свободными радикалами, что весьма негативно сказывается на коже. Ежедневное потребление черники вместе с другими овощами и фруктами с высоким содержанием антиоксидантов помогает уменьшить признаки старения и улучшает качество кожи.

Улучшает циркуляцию крови

Ученые считают, что регулярное употребление черники улучшает здоровье сердца и кровообращение. Одна чашка черники в день (148 гр) поможет улучшить способность организма обеспечивать кожу питательными веществами и кислородом кожу, ускоряя клеточный обмен.

Повышает уровень коллагена

Антоцианы поддерживают синтез коллагена, который участвует в «строительстве» суставов, костей, сухожилий, волос, ногтей и кожи. Исследования показали, что нанесение этого вещества на кожу способствовало увеличению коллагена.

Кроме того, эта ягода очень богата витамином С, который также играет важную роль в выработке коллагена. Одна чашка черники в день (148 гр) обеспечивает 16% и 19% суточной потребности в витамине С для мужчин и женщин.

Способствует заживлению ран

Если у вас есть порезы или небольшие ожоги, вам нужно почаще есть чернику. Эта ягода содержит витамины С и К, необходимых для заживления ран. Кроме того, поврежденная кожа воспалена и испытывает окислительный стресс, когда количество свободных радикалов превышает количество антиоксидантов. Как мы помним, черника также оказывает антиоксидантный эффект, который способствует быстрому заживлению.

Важно! Никогда не наносите чернику на открытые порезы и ожоги, это может привести к бактериальной инфекции.

Помогает избавиться от угревой сыпи

Черника является источником углеводом с низким гликемическим индексом, которые благотворно влияют на уменьшение воспалительного процесса. Исследований о способности черники бороться с прыщами и угревой сыпи пока не было, однако известно, что диета с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантами, которые содержатся в черники, способствуют очищению кожи. Кроме того, клетчатка помогает поддерживать здоровый микробиом кишечника, состояние которого также влияет на кожу.

Но ни в коем случае не делайте маски из черники для лечения прыщей, это может только ухудшить состояние кожи.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Анна Мария Ефремова назвала условия для съемок в шоу «Прямой эфир» с Малаховым

12.07 / Профессор рассказал об уровне заразности COVID-19

12.07 / Стало известно о смерти главного свидетеля по делу о смерти группы Дятлова

15.03 / Мнение: Ведущая Училка

03.07 / Скандалы: Дмитрию Натарову взятку сложили с педофилией

20.03 / Мнение: Диалог нештурмана

13.07 / В СМИ вспомнили скандальные дебоши звезд советского кино и эстрады

22.07 / В СССР люди писали в Академию Наук о чертовщине в их жизни и получали ответ «Такого не существует»

06.07 / Португальские каникулы: как Николь Шерзингер проводит отпуск с бойфрендом Томом Эвансом

05.07 / Ученые: Антитела к COVID-19 быстрее вырабатываются у тяжелобольных пациентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска