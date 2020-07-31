Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей

31.07.2020, 16:09, Разное

Инженеры из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) заявили о том, что свойства бананов под названием плантаны подходят для выпуска автомобилей. В исследовании сказано, что из данных растений получается прочный материал, не требующий высоких затрат на производство.

Отмечается, обработанные волокна плантанов отличаются высокой прочностью и способностью подавлять шумы и вибрацию. При этом они не ржавеют и не «боятся» коррозии, в отличие от стали и алюминия. Ученые рекомендуют использовать плантаны с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой. Такой нанокомпозитный материал подходит для создания отдельных деталей для автомобилей. В результате реализации такого решения автомобили станут более легкими и безопасными.

Южноамериканские специалисты считают, что применение в производстве автомобилей натуральных материалов довольно выгодно и с финансовой точки зрения. Это связано с тем, что плантаны (крупные овощные бананы, растущие в Африке, Южной Америке и Азии) представляют собой возобновляемый ресурс.

Однако у бананового волокна есть и недостатки. Так, оно поглощает воду, имеет низкую ударную вязкость и термостойкость.