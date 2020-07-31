Мнение: 33 панфиловца и Беларусь

31.07.2020, 16:06, Разное

Кудрявая история с этим Союзным государством получается, хоть клюквенку настаивай.

Одно авторитарное государство арестовало на своей территории бандитов, пардон, работников ЧОПа, которых другое союзное авторитарное государство использовало (по слухам, чисто по слухам), чтобы грести каштаны из сирийско-украинско-ливийско-суданских и прочих огней. Чоповцы так привыкли бегать под лозунгом “настамнетавыдокажите”, что добежали до Минска.

Странная это история на минско-московских прудах. Московский посол сказал, что ребята летели через Минск в Стамбул, потому что их наняла белорусская фирма для охраны чего-то где-то в какой-то третьей стране.

Лететь из Москвы в Стамбул дешевле и проще и, если ты решил сделать дугу и опоздал на свой рейс, то зачем ехать в какой-то санаторий, а не остаться в аэропорту для посадки на следующий рейс в Стамбул?

Обвинения Минска против ЧОПовцев в подготовке всяких там майданов тоже дело странное – все прекрасно знают, что майданы дело рук америкосов и хохлов, а не российских отпускников, воевавших в Донбассе против Киева в писательских полках Прилепина.

Которого тоже кстати никто за язык не тянул, разве что он был пьян, когда давал интервью.

Странная это история.

Есть две симпатичные версии. Первая, Кремль действительно послал в Минск “ихтамнет” не для того, чтобы устраивать Хабаровск в Беларуси, а чтобы мягко намекнуть последнему диктатору Европы, что он действительно может оказаться последним…и пора прекращать выё…ваться, а надо действительно сливаться в единое, хоть и союзное государство.

Вторая версия (мне кажется более целостной) – Кремль дал Минску наемников взаймы, чтобы навести порядок перед выборами и не допустить действительных майданов. Вагнеровцы публично покаются в кровавых грехах белорусской опозиции, назовут со-подельников, всех повяжут, дадут хорошие сроки после чего позаимствованных “чоповцев” Минск тихой сапой отправит в Москву……

https://rg.ru/2020/07/30/posol-rf-rasskazal-kuda-napravlialis-zaderzhannye-v-belarusi-rossiiane.html

https://www.mk.ru/politics/2020/07/29/smi-nekotorye-iz-zaderzhannykh-v-belorussii-boevikov-voevali-za-dnr.html