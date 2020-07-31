 

Мнение: А это кто?

31.07.2020, 16:02, Разное

Изображение взято с сайта youtube.com

Тут прочитал на ТАСС новость:

Медведев поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

И сразу возник такой простой и закономерный вопрос: А кто это такой?

Ниже в статье написано:

«Зампредседателя Совета безопасности РФ»

Хорошо, заместитель… А председатель Совета безопасности РФ, получается мусульман не поздравил. Ограничился поздравлением мусульман своего заместителя?

И ещё интересно, а мы, вот сейчас поздравление всех чиновников будем оформлять как новости? «Третий заместитель Министра сельского хозяйства Улукбекского района поздравил всех мусульман…»

Почему я не вижу этой новости?

Или может это какой-то нетипично необычный чиновник второго (или третьего, чёрт их разберёт) уровня?

Один раз я зафиксировал аж 13 (ТРИНАДЦАТЬ) новостей на ТАСС от этого непонятного чиновника. Как оказалось он решил поговорить и, совершенно случайно,  рядом находились сотрудники ТАСС. И нет же, что бы оформить все ОДНОЙ новостью, хотя и этого как по мне, было бы много. Они на каждое предложение произнесённое этим чиновником, выпускали по новости. В реальном времени.

Он кто вообще такой? Кем он был раньше… Промолчу… Без матов не смогу передать.

Но вы мне ответьте: КТО ОН ТАКОЙ СЕЙЧАС?

Мы сейчас про Ефремова рассуждаем? Человек который решал территориальные вопросы России не референдумами, а росчерком пера? Да он сидеть должен, по моему мнению, а не мусульман поздравлять. Я хорошо отношусь к мусульманам и поздравляю их с праздником. Не хочу, что бы возникло подозрение что я имею что-то против праздника или мусульман.

Но на месте мусульман я бы возмутился. Поздравлять с праздником хорошо и всем это приятно и всегда воспринимается, и мною тоже, положительно. Но когда это делается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с целью напоминания и пиара какой-то непонятной личности, для которой придумали должность и воткнули его туда. И теперь, что бы совсем не забыли, периодически, и даже таким странным способом, о нём напоминают?

Над Ефремовам хоть видимость суда будет. А этому что? По 13 новостей в час на одном из главных новостных агентств правительства РФ?

Источник: Достало





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