 

Названы самые опасные растения Подмосковья

31.07.2020, 15:43, Разное

В Министерстве здравоохранения Московской области назвали пять самых опасных растений региона. Это борщевик, волчье лыко, болиголов пятнистый, белена и обычный ландыш.

Особую опасность эти растения представляют для детей, которые могут попробовать их на вкус. Так, известный многим ландыш имеет ядовитые листья, стебли и ягоды, которые могут замедлить сердцебиение и даже остановить сердце.





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