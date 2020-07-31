Названы самые опасные растения Подмосковья

31.07.2020, 15:43, Разное

В Министерстве здравоохранения Московской области назвали пять самых опасных растений региона. Это борщевик, волчье лыко, болиголов пятнистый, белена и обычный ландыш.

Особую опасность эти растения представляют для детей, которые могут попробовать их на вкус. Так, известный многим ландыш имеет ядовитые листья, стебли и ягоды, которые могут замедлить сердцебиение и даже остановить сердце.