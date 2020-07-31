 

“Надо нажать на тормоз”. Британское правительство объявило о новых ограничительных мерах из-за COVID-19

31.07.2020, 15:35, Новости дня

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Великобритания отказывается от дальнейшего смягчения ограничительных мер. Об этом на брифинге в Лондоне 31 июля заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Sky News.

По словам премьера, чтобы держать вирус под контролем, пора “нажать на тормоз”.

Планы открыть с 1 августа боулинги, катки и казино придется отложить. Начиная с 8 августа обязательным становится ношение масок на выставках, в кинотеатрах и во время религиозных служб.

Продлен запрет на массовые мероприятия в помещениях. Количество гостей свадебных церемоний ограничивается 30.

Джонсон предупредил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение ограничений, если “люди не следуют правилам и не ведут себя безопасно”.

30 июля министерство здравоохранения Великобритании предупредило о существенном росте случаев инфицирования в районе Манчестера и в ряде районов Северной Англии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенном Королевстве с начала пандемии коронавирусом заразилось 303 913 человек (10-е место в мире), скончалось 46 084.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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