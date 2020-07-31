В Дании назвали срок возобновления строительства «Северного потока – 2»

31.07.2020, 15:30, Новости дня

Строительство газопровода «Северный поток – 2» можно будет возобновить 3 августа, по истечении срока обжалования нового разрешения Дании, даже если на это решение будет подана апелляция, заявили в Датском энергетическом агентстве (DEA).

В DEA заявили, что «возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия, если совет не примет иного решения», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что окончательное решение суда Евросоюза по апелляции на решение по применению норм Газовой директивы к «Северному потоку – 2» будет принято в течение 12 месяцев.

До этого датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода. В начале июля способная достроить «Северный поток – 2» баржа вошла в воды Дании.