Медики назвали эффективное и простое средство от выпадения волос

31.07.2020, 15:30, Разное

Ученые изучили влияние различных веществ на волосяной покров человека. Медики обнаружили эффективное и при этом простое средство, чтобы остановить выпадение волос.

Как пишет «ГлобалМСК», для этих целей эксперты применили эфирные масла. Стоит отметить, что рынок предоставляет множество таких природных продуктов для разных целей. Многие из них часто являются ингредиентами различных шампуней, бальзамов, кондиционеров и других средств для волос. И такой выбор производителей не случаен, так как некоторые из масел очень хороши для борьбы с проблемой облысения.

Однако эфирные масла можно использовать и самостоятельно, целенаправленно применяя для того, чтобы остановить потерю волосяного покрова. Так, хорошим заживляющим средством является масло бергамота, кроме того, оно успешно уменьшает воспаления. Это средство также укрепляет волосы и ускоряет их рост. Содержащиеся в бергамотовом масле антиоксиданты и противомикробные вещества также очищают кожу на голове и придают локонам естественный и здоровый блеск.

При этом в любом случае самостоятельное применение эфирных масел требует осторожности. Подобные препарата могут, кроме пользы, вызвать аллергию и другие нежелательные побочные эффекты. Приступая к устранению проблемы выпадения волос, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.