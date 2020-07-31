 

Путин подписал законы о регуляторной гильотине

31.07.2020, 15:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов, изменяющих котрольно-надзорную деятельность в стране, называемых «регуляторной гильотиной».

Проекты законов разработали в рамках «дорожной карты» по реализации механизма регуляторной гильотины.

Проект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вводит основы государственного и муниципального надзора. Инициатива предполагает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляет процедуры, права и обязанности всех участников такой деятельности, передает РИА «Новости»

Также гильотина предлагает отказаться от проверок как от основного инструмента контроля и ввести новые виды контрольных мероприятий: контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.

Другой законопроект носит название «Об обязательных требованиях в РФ». Он определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. Документ определяет понятия обязательного требования, целей, основные принципов и полномочий по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований.

Госдума приняла пакет законопроектов о регуляторной гильотине на пленарном заседании 22 июля. Ранее отмечалось, что Проект должен вступить в силу с 1 июля 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки.





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