 

В номере турбазы в Алтайском крае нашли тела четырех человек

31.07.2020, 15:30, Новости дня

Четыре человека, в том числе ребенок, обнаружены мертвыми в номере туристической базы рядом с озером Ая в Алтайском крае, сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник сообщил, что «был вскрыт один из номеров, люди долго не выходили». В нем обнаружили четыре тела, «в том числе несовершеннолетнего ребенка», передает ТАСС.

Причины смерти людей пока неизвестны, проводится экспертиза.

В следственном управлении СК по Алтайскому краю отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Ранее полиция Таиланда обнаружила тело 45-летнего россиянина в одном из домов в Паттайе.





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