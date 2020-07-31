Киркоров в отпуске оделся с детьми в одном стиле: «Смотришь и поднимается настроение»

31.07.2020, 15:30, Разное

Филипп Киркоров опубликовал новые фотографии с отдыха, на которых он одет в одном стиле с детьми. Как прокомментировали образ короля российской эстрады и его наследников, внешний вид семейства «поднимает настроение».

Издание «Телепрограмма» сообщает, что в этом году певец выбрал для отдыха всей семьей курорты Греции. Вместе с Мартином и Аллой-Викторией он прибыл в страну на частном самолете, на острове Крит у российского артиста есть давние друзья, которые и приняли его с детьми. С Киркоровым на отдых прибыл и рэпер Тимати с мамой Симоной Юнусовой и дочкой Алисой. Как заверяет Киркоров, дети быстро сдружились и вместе веселятся и отдыхают.

Сам же мэтр российской поп-музыки, не отставая от молодого поколения, тоже сменил эпатажные и величественные одежды на легкие футболки и шорты. При этом наряд Филиппа Киркорова выполнен в одном стиле с детьми, экс-супруг Аллы Пугачевой акцентировал желтые оттенки в образе. По мнению бьютимэйкера-стилиста Марины Корабель, фотографии с отдыха Киркорова сразу улучшают настроение. Удобные и красивые костюмчики детей с базовыми белыми кроссовками и футболками выглядят очень гармонично. А желтая гамма рюкзаков эффектно дополняет образ.

У Киркорова при этом одежда очень хорошо сочетается с нарядами малышей, желтые кеды и яркая кепка с шортами говорят о радостном расположении духа знаменитого артиста. Особенно же понравился стилисту, работающей с Нюшей, Аллой Михеевой, Юлианной Карауловой и другими звездами российского шоу-бизнеса, безмятежно веселый рисунок на футболке звездного папы. На нем изображен игривый поросенок, выполненный в мультяшном стиле. Видимо, Киркоров решил на время отпуска забыть о том, что он едва ли не главная звезда российской музыки, превратившись в бесшабашного парня.