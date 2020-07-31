Вырвать с мясом

31.07.2020, 15:26, Разное

Повелитель стульев Александр Кокорин практически стал игроком «Спартака».

Один из самых талантливых футболистов страны снова возвращается в Москву. Но не в почти родное «Динамо» и не в «Локомотив», давший ему путевку в жизнь. А в «Спартак», который решил мощно раскошелиться, но утереть нос конкурентам, заманив питерского форварда из Сочи в Тарасовку.

Права на Сашу, напомню, до 31 июля принадлежали «Зениту». Именно сине-бело-голубую футболку мечтал надеть автор самого быстрого гола в истории сборной РФ после того, как отсидел положенный срок за удар стулом чиновника Пака. Но из Кремля последовала четкая директива: в культурную столицу зэка не пускать. И руководители «Газпрома», несмотря на желание Сергея Семака видеть опального нападающего рядом с Дзюбой, «этапировали» его в аренду в «Сочи», где, казалось, улыбчивый шалопай окончательно и утонет. Однако Кокорин неожиданно для многих не попал на Черноморском побережье в очередной офсайд. Букмекеры не верили, что он забьет больше двух мячей, а Александр, чья зарплата равнялась двум миллионам рублей в месяц, отличился 7 раз в 10 матчах. И опять привлек к себе внимание больших клубов.

Свои удочки закинули в «Сочи» «Динамо», где Саша отыграл в общей сложности 7 лет, и «Локомотив», где он начинал свою карьеру. Причем «железнодорожники» предлагали 4 миллиона евро только за автограф под двухлетним контрактом. Правда, трансферный комитет РЖД в итоге нажал на тормоз, дабы не раскачивать поезд и не навлечь лишних проблем приглашением «уголовника». Подбивали клинья «Рубин» и турецкий «Галатасарай». Но ни они, ни даже всемогущий президент «барсов» Борис Ротенберг, пытавшийся уговорить Кокорина задержаться на курорте, не совладали с новым гендиром москвичей Шамилем Газизовым, совершившим дерзкий план-перехват. И пусть «Зенит» по политическим мотивам опять самоустранился от Кокорина, владелец «Спартака» проявил определенную волю и смелость, согласившись подписать бывшего «газпромовца» с подмоченной в «Кофемании» репутацией.

Более того, Леонид Федун, сделав «подкат» Кокорину, снова рискует больно поскользнуться на скандальной кожуре в собственной избе. Ведь как минимум половина фанатов красно-белых вряд ли примет 29-летнего чужака с распростертыми объятиями.

Рискует, впрочем, и сам форвард, не раз заявлявший, что спартаковскую майку не наденет никогда…

К тому же сейчас восставший из ада Саша, как метко подметил мудрый Анатолий Бышовец, выбирал даже не клуб, а сумму контракта. И почти 11 000 000 евро за три года в Тушино (плюс подписной бонус в размере двух миллионов) уроженца Валуек, понятное дело, устроили. Но вот помогут ли его полевые финты возрождению народной команды — большой вопрос.

Андрей Успенский

корреспондент

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31 июля состоится судебное заседание, в результате которого приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву может быть смягчен и изменен.