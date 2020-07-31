Раскрыта личность юной любовницы Игоря Бутмана

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31.07.2020, 15:23, Разное

Как оказалось девушка, запавшая джазмену в душу, на 32 года его младше. Сердце артиста завоевала 26-летняя уроженка Челябинска Анна Львова. Она окончила факультет музыкального искусства. Девушка всегда интересовалась культурой и старалась не пропускать ни одного знакового события в родном городе.

Анна Львова писала для сайта Управления культуры Челябинска, поэтому часто общалась с представителями искусства, брала интервью у выдающихся музыкантов и дружила с пианистом Денисом Мацуевым. На одном из мероприятий она и познакомилась с Игорем Бутманом.

Спустя некоторое время журналистка переехала в Москву и стала работать в коллективе джазмена. Девушка сопровождала саксофониста в поездках, и в итоге работа настолько сблизила их, что отношения вышли на новый уровень.

В окружении пары отмечают, что ребята действительно счастливы друг с другом – у них общие интересы и общее дело. Анна Львова, можно сказать, подарила музыканту вторую молодость. Артист же не упускает возможности отблагодарить избранницу. Теперь жизнь челябинской журналистки – это дорогие машины, перелеты бизнес-классом, лучшие отели и брендовые вещи.

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Публикация от Anna (@anna_lwowa) 14 Июл 2020 в 12:29 PDT

Влюбленные живут вместе. Карантин Бутман и Львова провели в квартире саксофониста. О том, что они состоят в близких отношениях, свидетельствуют и кадры на их страницах. Девушка не забыла добавить свою фотографию на именинный торт, который преподнесли музыканту друзья в день рождения.





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