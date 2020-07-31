“Супер” начал снимать новый сезон сериала “ИП Пирогова”: Подкаминская благодарит сценаристов

31.07.2020, 15:23, Разное

По сюжету ленты главная героиня картины Вера Пирогова уезжает в

Северную столицу. Девушка оставляет любимую кондитерскую на близких и отправляется

открывать новую пекарню. Ее партнером в этом нелегком деле становится Денис

Алексеевич. Бизнес отлично развивается,

однако Вера скучает по дому. Мысленно она постоянно возвращается в Москву, к людям, которых там оставила.

Исполнительница главной роли в сериале “ИП Пирогова” Елена

Подкаминская призналась, что любит работать в Петербурге. Артистка благодарна

сценаристам за то, что ей и ее героине доведется немного пожить в городе на

Неве.

Елена отметила, что за время съемок все члены творческого

коллектива ситкома сроднились и были рады вновь увидеться. Артисты из “ИП

Пирогова” очень любят своих героев и счастливы встретиться с ними.

В четвертом сезоне теленовеллы изменится жизнь персонажей

Саши и Вали. Парочка активно готовится к свадьбе. Параллельно влюбленные

привыкают к роли родителей маленького Эдгара.

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Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 30 Июл 2020 в 10:12 PDT

По словам актрисы Ксении Тепловой, она с нетерпением ждет

совместных сцен с экранным сыном. Артистка давно не держала на руках

грудничка. Между тем ее муж по сериалу Дмитрий Лысенков очень волнуется из-за того, что на площадке будет младенец.

Напомним, что премьера новой части сериала “ИП Пирогова” состоится в следующем телесезоне. Режиссером новых эпизодов выступит Дарья

Балинова.