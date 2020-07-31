“Супер” начал снимать новый сезон сериала “ИП Пирогова”: Подкаминская благодарит сценаристов
31.07.2020, 15:23, Разное
По сюжету ленты главная героиня картины Вера Пирогова уезжает в
Северную столицу. Девушка оставляет любимую кондитерскую на близких и отправляется
открывать новую пекарню. Ее партнером в этом нелегком деле становится Денис
Алексеевич. Бизнес отлично развивается,
однако Вера скучает по дому. Мысленно она постоянно возвращается в Москву, к людям, которых там оставила.
Исполнительница главной роли в сериале “ИП Пирогова” Елена
Подкаминская призналась, что любит работать в Петербурге. Артистка благодарна
сценаристам за то, что ей и ее героине доведется немного пожить в городе на
Неве.
Елена отметила, что за время съемок все члены творческого
коллектива ситкома сроднились и были рады вновь увидеться. Артисты из “ИП
Пирогова” очень любят своих героев и счастливы встретиться с ними.
В четвертом сезоне теленовеллы изменится жизнь персонажей
Саши и Вали. Парочка активно готовится к свадьбе. Параллельно влюбленные
привыкают к роли родителей маленького Эдгара.
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По словам актрисы Ксении Тепловой, она с нетерпением ждет
совместных сцен с экранным сыном. Артистка давно не держала на руках
грудничка. Между тем ее муж по сериалу Дмитрий Лысенков очень волнуется из-за того, что на площадке будет младенец.
Напомним, что премьера новой части сериала “ИП Пирогова” состоится в следующем телесезоне. Режиссером новых эпизодов выступит Дарья
Балинова.
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