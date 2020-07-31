Учёные рассказали, что от уровня железа в крови зависит продолжительность жизни

31.07.2020, 15:17, Разное

Учёные из University of Edinburgh (Шотландия) проанализировали данные о долголетии почти двух миллионов человек. Они рассказали, что от уровня железа в крови зависит продолжительность жизни.

Исследователи отметили, что гены у долгожителей могут регулировать количество железа в крови. По их оценкам, высокое содержание в организме данного микроэлемента влияет на уменьшение продолжительности здоровой жизни, вот почему необходимо контролировать его уровень. Так, при недостатке Fe снижается гемоглобин в крови и появляется железодефицитная анемия, что влечёт за собой кислородное голодание, недомогание и даже дрожь.

Автор исследования Пол Тиммерс предположил, что полученная информация о метаболизме железа объясняет, почему регулярное употребление красного мяса, насыщенного Fe, приводит к возрастным заболеваниям. Учёные считают, что данное открытие поможет человечеству создать лекарственные препараты, контролирующие изучаемый процесс.