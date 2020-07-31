 

Кадыров рассказал, как Путин присвоил ему звание генерал-майора

31.07.2020, 15:16, Новости дня

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, какие впечатления испытывал, когда президент РФ Владимир Путин сообщил ему о присвоении звания генерал-майора.

«Когда мне сказали «Путин звонит», я до того быстро забежал, взял телефон, стою, как обычно, по стойке «смирно». Президент: «Добрый день. Ты сидишь?» Я говорю: «Владимир Владимирович, когда с вами разговариваю, я по стойке «смирно» стою». Он говорит: «Есть повод для этого», – зачитал указ и поздравил», – сказал Кадыров в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Глава Чечни пояснил, что новое звание воспринимает не просто как воинское звание.

«Сам верховный главнокомандующий говорит, что подписал указ, и поздравил. (…) Это не просто президент, а великий человек, мудрый политик, самый авторитетный в мире человек», – сказал Кадыров.

Руководитель республики пошутил, что не против получить «побольше санкций».

Напомним, на прошлой неделе Кадыров заявил, что ему было присвоено звание генерал-майора. Он поблагодарил Путина за присвоение нового звания и за «все, что он делает для развития» государства.

Также Кадырова включили в черный список Госдепа. В ответ он опубликовал фото с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позднее глава Чечни объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке, в ответ на внесение его и членов его семьи в черный список.





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