Палеонтологи подтвердили существование одного общего предка у всех динозавров

31.07.2020, 15:09, Разное

Традиционная теория эволюции ранних динозавров подтверждена учеными из США, Аргентины и Бразилии. Согласно отчету, обнародованному специалистами, все эти животные произошли от одного общего предка.

В соответствии с общепринятыми канонами классической генеалогии, динозавры разделяются на два отряда – птицетазовых и ящеротазовых. Представителями первой группы являются поздние стегозавры и трицератопсы, ко второй относятся тираннозавры и бронтозавры. Три года назад ряд ученых выразил сомнение в традиционном взгляде на этот вопрос – из-за появившихся доказательств тому, что ящеротазовые виды якобы эволюционировали раньше птицетазовых.

Однако ученым удалось заполучить новые данные, подтверждающие происхождение всех динозавров от одного общего предка. Для этого специалисты Массачусетского технологического института совместно с южноамериканскими коллегами еще раз изучили окаменелости пианозавра. Это самый ранний вид птицетазовых, который далось обнаружить палеонтологам. Выяснилось, эти динозавры и первые представители ящеротазовых жили в одно и то же время – предположительно, 229 миллионов лет назад.