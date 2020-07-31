«Мокренькую» Каменских в черном бикини назвали слишком горячей для соцсетей

31.07.2020, 15:09, Разное

Настя Каменских обнародовала очередной снимок на странице своего профиля в Instagram. Фото «мокренькой» певицы в бикини черного цвета назвали слишком горячим для социальных сетей.

Как пишет «Инфореактор», украинская певица успешно развивает сольную карьеру после распада дуэта с Потапом. После свадьбы с экс-партнером и продюсером она продолжает творить, записывая новые хиты и покорять хит-парады не только Украины, РФ и СНГ, но и стран Запада и Латинской Америки.

Артистка является активным пользователем интернета, часто радуя поклонников различными подробностями творческой и личной жизни. В этот раз Каменских решила рассказать фанам, как она проводит свой отдых. Откровенную фотографию певица прокомментировала вопросом, хочет ли кто-нибудь «немного остыть».

На снимке жена рэпера Потапа позирует в черном бикини под душем. Стильный купальник выгодно подчеркнул ее грудь, при этом артистка напоказ сделала утомленный вид. Подписчиков певицы, выступающей также под именем NK, восхитил ее внешний вид. Селебрити следит за фигурой, благодаря чему всегда остается в форме.

Кроме того, многие подметили естественность красоты Каменских даже без макияжа. Исполнительница спросила, что фолловеры думают о результатах ее занятий спортом и правильного питания. Поклонники звезды заверили ее, что она великолепна, за короткое время публикация набрала множество лайков и перепостов.